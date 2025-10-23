Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Tanzania
  3. Kaskazini A
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Kaskazini A, Tanzania

1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Nungwi, Tanzania
Casa 2 habitaciones
Nungwi, Tanzania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/1
An exceptional opportunity to own a sea view property in the heart of Zanzibar’s northern co…
$95,000
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
