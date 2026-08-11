Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tanzania
  3. Comercial
  4. Hotel

Hoteles en venta en Tanzania

;
bienes raíces comerciales
6
Hotel Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Resort Secluded Gardens en Zanzibar, Tanzania
Resort Secluded Gardens
Zanzibar, Tanzania
Zanzíbar, Tanzania La boutique, elegante, encantador, hotel privado está situado en 5,9 hect…
$6,82M
Dejar una solicitud
Hotel 222 m² en Paje, Tanzania
Hotel 222 m²
Paje, Tanzania
Área 222 m²
Número de plantas 8
Presale en la primera línea de la prima del océano.Desde el estudio 40 m2 hasta el ático rea…
$550,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM en Dar es-Salaam, Tanzania
RESORT FOR SALE (SOUTH BEACH) KIGAMBONI, DAR ES SALAAM
Dar es-Salaam, Tanzania
Habitaciones 36
Área 80 573 m²
DETAILS Resort For Sale (South Beach) Kigamboni, Dar es Salaam Introducing South Beach…
$7,50M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir