Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Suiza
  3. Uri
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Uri, Suiza

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Andermatt, Suiza
Apartamento 2 habitaciones
Andermatt, Suiza
Habitaciones 2
Área 98 m²
Acceso en coche 150 min Milán 110 min Como 100 min Lugano 90 min Zurich 130 min Berna 55 min…
$4,46M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Uri, Suiza

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir