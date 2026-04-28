Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Nova Gorica
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Nova Gorica, Eslovenia

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Nova Gorica, Eslovenia
Villa
Nova Gorica, Eslovenia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 530 m²
Número de plantas 4
Venta es una villa excepcional y representativa en un lugar tranquilo en las afueras de Nova…
$1,61M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Lokovec, Eslovenia
Villa
Lokovec, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 3
En el pintoresco pueblo de Lokovec, a poca distancia en coche de Nova Gorica, se encuentra e…
$875,435
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir