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Propiedades residenciales en venta en Nova Gorica, Eslovenia

2 propiedades total found
Villa en Nova Gorica, Eslovenia
Villa
Nova Gorica, Eslovenia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 530 m²
Número de plantas 4
Venta es una villa excepcional y representativa en un lugar tranquilo en las afueras de Nova…
$1,61M
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AGENCIJA Elite
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English, Русский, Deutsch
Villa en Lokovec, Eslovenia
Villa
Lokovec, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 3
En el pintoresco pueblo de Lokovec, a poca distancia en coche de Nova Gorica, se encuentra e…
$875,435
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