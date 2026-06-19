Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Liubliana
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Liubliana, Eslovenia

;
villas
14
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Casa 4 habitaciones
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 254 m²
Número de plantas 3
Venta: una casa adosada contemporánea en la urbanización residencial bien planificada Zeleni…
$1,45M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Liubliana, Eslovenia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir