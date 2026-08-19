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Villas en venta en Liubliana, Eslovenia

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18 propiedades total found
Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 125 m²
Nueva casa con una de las vistas más bellas del Mar AdriáticoVenta es una nueva casa unifami…
$1,09M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 101 m²
Adosado con vistas parciales del Adriático.Pequeña casa de 101 m2, construida en 1920 y comp…
$448,098
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 214 m²
Residencia privada con vistas al marLe ofrecemos una venta exclusiva de una residencia compl…
$1,74M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 286 m²
Casa moderna en el centro de LiublianaEn una ubicación conveniente, cerca del centro, una ca…
$2,34M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 109 m²
Casa con vistas al mar rodeada de olivaresCasa de piedra parcialmente reformada (109 m2), co…
$1,16M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 208 m²
Exclusiva casa moderna con hermosas vistas de Koper y TriesteCasa con hermosas vistas al mar…
$1,04M
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TekceTekce
Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Nº de cuartos de baño 7
Área 720 m²
Aparthotel frente al parque acuático Aqualune.Complejo turístico de 7 apartamentos (6 aparta…
$1,86M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 225 m²
Número de plantas 3
Casa a 5 minutos a pie del Tivoli Center and Park, LubljanaCasa independiente en una zona ve…
$767,857
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 163 m²
Ponemos a su atención cinco nuevas casas del famoso fabricante Lumar, situado en un rincón t…
$952,986
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 263 m²
Casa en el centro de LiublianaEn una de las zonas más atractivas de Liubliana, en una zona t…
$2,40M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 348 m²
Casa con piscina y vistas al mar AdriáticoOfrecemos a su atención una hermosa casa en un lug…
$1,72M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Nº de cuartos de baño 7
Área 720 m²
Aparthotel frente al parque acuático Aqualune.Complejo turístico de 7 apartamentos (6 aparta…
$1,84M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 250 m²
Número de plantas 1
Nueva casa en una de las mejores zonas de Ljubljana-in Trnovo.La casa moderna está diseñada …
$2,38M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 507 m²
Villa de principios del siglo pasado en el centro de Liubliana.Hermosa villa antigua con una…
$1,15M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 461 m²
Número de plantas 2
Esta impresionante residencia ofrece una combinación armoniosa de confort urbano y belleza n…
$3,49M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Número de plantas 3
La mitad de la casa está a la venta para 2 familias.En la primera planta hay un amplio salón…
$1,08M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Área 316 m²
Casa para varios apartamentos con gran terreno con una hermosa vista de las marismas de sal.…
$3,49M
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Villa en Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Eslovenia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
La villa ha sido completamente reformada desde 2011 con los más altos estándares. Todas las …
$1,57M
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