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Propiedades residenciales en venta en Hrpelje Kozina, Eslovenia

3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Vrhpolje, Eslovenia
Apartamento 2 habitaciones
Vrhpolje, Eslovenia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 1/2
VITA VRHPOLJE, Vipava Valle, apartamento no 5, 64,60 m2, 2 piezas, nueva construcción.En el …
$280,156
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Apartamento 3 habitaciones en Vrhpolje, Eslovenia
Apartamento 3 habitaciones
Vrhpolje, Eslovenia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 12/2
VITA VRHPOLJE, Vipava Valle, apartamento no 8, 85,50 m2, 3 piezas, nueva construcción.En el …
$334,077
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Casa 3 habitaciones en Golac, Eslovenia
Casa 3 habitaciones
Golac, Eslovenia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Número de plantas 2
Oportunidad Excepcional para Construir Su Hogar Sueño en la Naturaleza – Toda la Documentaci…
$64,082
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AdriastarAdriastar
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