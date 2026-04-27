Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Eslovenia
  3. Bohinj
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Bohinj, Eslovenia

2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Bohinjska Bistrica, Eslovenia
Casa 5 habitaciones
Bohinjska Bistrica, Eslovenia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
En una ubicación tranquila, estamos vendiendo una hermosa, más nueva, casa Kager despreocupa…
$674,981
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Casa 2 habitaciones en Koprivnik v Bohinju, Eslovenia
Casa 2 habitaciones
Koprivnik v Bohinju, Eslovenia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
En uno de los entornos naturales más bellos y protegidos de Eslovenia, en el pueblo de Kopri…
$804,181
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bohinj, Eslovenia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir