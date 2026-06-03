Programas de inmigración en Sierra Leona

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Nacionalidad en Sierra Leona
Sierra Leona Sierra Leona
de
$65,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 2 meses
Sierra Leona ofrece la ciudadanía a los extranjeros invirtiendo en la economía del país. Hay dos maneras, la primera es hacer una contribución no reembolsable de $ 140.000 e inmediatamente obtener un pasaporte. El proceso lleva de dos meses. Invertir en oro es la segunda manera de obtener…
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