Nacionalidad en Sierra Leona

Sobre el Programa de Inmigración

Sierra Leona ofrece la ciudadanía a los extranjeros invirtiendo en la economía del país. Hay dos maneras, la primera es hacer una contribución no reembolsable de $ 140.000 e inmediatamente obtener un pasaporte. El proceso lleva de dos meses.

Invertir en oro es la segunda manera de obtener la ciudadanía.

El inversor compra un kilogramo de oro y se convierte en residente permanente. Después de un tiempo, tiene la oportunidad de solicitar la ciudadanía.

La inversión de oro es una parte fundamental de la cartera de inversores a largo plazo. Es un activo protector que ahorra dinero de los inversores de la devaluación, la inflación y el colapso del mercado.

Ventajas de invertir en oro:

Confiabilidad. El oro sigue siendo valioso incluso en tiempos de inestabilidad económica.

Crecimiento a largo plazo: en los últimos 50 años, el oro ha aumentado en precio 20 veces.

Alta liquidez. El oro es reconocido en todo el mundo, se puede convertir en dinero en casi cualquier país.

Diversificación de carteras. El oro está débilmente correlacionado con otros activos como acciones o bonos. Se utiliza para reducir el riesgo de la cartera de inversiones.

Baja volatilidad. El oro está menos expuesto a riesgos externos y no depende de las decisiones políticas y económicas de cada país.

Hay varias formas de invertir en oro, como fondos de intercambio o acciones de empresas mineras de oro. Pero lo más confiable es la compra de oro físico: bullion, monedas, joyas. Depende menos de las fluctuaciones del mercado, ya que el metal es un activo real que tiene valor en sí mismo.

La inversión en oro físico en términos especiales es ofrecida por Sierra Leona, el mayor estado minero de oro en África Occidental. Al comprar de 1 kg de oro, el inversor recibe un descuento del 2% del valor de mercado y un permiso de residencia permanente en el país, entonces puede solicitar la ciudadanía.

El programa de residencia permanente de Sierra Leona se llama Go-For-Gold. La calidad de las barras de oro compradas por el inversor es confirmada por el certificado LBMA Good Delivery List de la asociación de metales preciosos independientes.

El inversor recibe la condición de residente permanente junto con los familiares. Se permite añadir a la solicitud un cónyuge, hijos menores de 18 años, padres del principal solicitante y esposo o esposa. No es necesario demostrar que los familiares dependen financieramente del solicitante principal.

Para obtener un permiso de residencia permanente, el inversor compra oro con una pureza del 99,9% y paga honorarios. El peso del oro y la cantidad de honorarios dependen del número de personas en la aplicación:

sólo un solicitante: 1 kg de oro y 65.000 dólares;

Aplicantes y 3 familiares: 1 kg de oro y 75.000 dólares;

Aplicantes y 7 familiares: 2 kg de oro y 100.000 dólares

El precio del oro depende de la tasa de mercado a la fecha de compra.

El extranjero recoge un paquete de documentos, que incluye:

tarjeta de identificación, como pasaporte o tarjeta de identificación;

fotografía digital;

Certificados de nacimiento y matrimonio si la solicitud incluye a familiares.

Usted no necesita venir a Sierra Leona, los documentos son enviados a distancia. Mientras se está considerando la aplicación, el dinero se almacena en una cuenta especial en un banco local. Si no se aprueba la residencia permanente, toda la cantidad se devolverá al inversor.

El estado se obtiene dentro de dos meses. Durante este tiempo, preparar documentos, pagar honorarios, someterse a controles de seguridad.

Después de la compra, el oro ha estado en la bóveda estatal del Banco Central de Sierra Leona durante cinco años. El inversor recibe un certificado de depósito de oro y un seguro. En cinco años, es posible vender el oro y devolver el dinero invertido.

El permiso de residencia permanente es válido indefinidamente. No es necesario mantener el estado de vida en el país.

Cómo obtener la ciudadanía de Sierra Leona

Un inversionista puede solicitar la ciudadanía bajo el procedimiento acelerado si hace una contribución no reembolsable de $ 140.000 a la economía del país. Para cada miembro de la familia en la aplicación, las necesidades de inversión aumentan en 10.000 dólares. Todo el proceso toma de dos meses.

Las inversiones se transfieren a la cuenta gubernamental, el dinero va a la ejecución de proyectos nacionales.

Si no se aprueba la solicitud de ciudadanía, el extranjero devolverá la inversión íntegramente, salvo en las comisiones bancarias.

La privación de la ciudadanía una vez concedida no está prevista en las leyes de Sierra Leona. Pero el estado no se concederá si el extranjero no ha aprobado el cheque de seguridad. Interpol emitió una orden de arresto.

¿Cuánto tiempo es válido un pasaporte de Sierra Leona?

Los inversores son ciudadanos del país. Un pasaporte obtenido por inversión no es diferente de un pasaporte por nacimiento o naturalización. El documento es válido durante cinco años, entonces puede ser renovado en línea - usted no necesita venir al país.

No es necesario renunciar a un pasaporte ruso. Las leyes de Sierra Leona permiten la ciudadanía múltiple. El estatus es heredado: los hijos del inversionista se convierten automáticamente en ciudadanos de Sierra Leona.

El programa está disponible para ciudadanos de todos los países, incluyendo sanciones.

Beneficios de la ciudadanía en Sierra Leona

1. El potencial para el crecimiento de las inversiones. Hay una dinámica activa de crecimiento en el valor del oro en los últimos 3 años.

Las fluctuaciones en el precio del oro son más débiles que los valores y las monedas.

Después de obtener residencia permanente o ciudadanía, un inversionista puede comprar hasta 20 kg de oro de Sierra Leona con un descuento del 2% de LBME, como miembro del club de inversores Go-For-Gold. El descuento es de 5 años.

2. The opportunity to obtain a residence permit for Russians and Belarusians in the European Union. Por ejemplo, después de 2022, algunos países dejaron de emitir permisos de residencia a inversores con pasaportes rusos. Los rusos pueden solicitar un segundo pasaporte. Por ejemplo, con la ciudadanía de Sierra Leona se dispone de un permiso de residencia en Grecia para inversiones.

3. Nuevos destinos de viaje. Sierra Los titulares de pasaportes de Leone visitan 68 países sin visado. Por ejemplo, Malasia y Singapur. Se expide un visado de Schengen por un período de hasta cinco años, un visado B-1/B-2 en los Estados Unidos durante tres años.

4. Acceso a servicios bancarios. Los residentes de Sierra Leona pueden abrir cuentas bancarias, almacenar ahorros y realizar transferencias internacionales. Los bancos no intercambian información fiscal y financiera con otros países.

5. No hay impuestos sobre los ingresos obtenidos fuera de Sierra Leona. Para convertirse en residente fiscal de un país, es necesario pasar más de 182 días al año en su territorio. Pero vivir en el país es el derecho, no la obligación del inversionista.

Lo principal de invertir en oro en Sierra Leona

El oro crece a largo plazo, lo que lo convierte en un activo fiable para la diversificación de cartera y la protección contra la inestabilidad económica. A través del programa Go-For-Gold, puede comprar oro y obtener residencia permanente en Sierra Leona. Todo el proceso tiene lugar remotamente. Junto con el inversor, los miembros de la familia pueden solicitar su estatus. El oro debe ser retenido en una bóveda del gobierno durante cinco años, después de lo cual se puede vender y devolver. Los extranjeros con residencia permanente podrán obtener la ciudadanía de Sierra Leona con arreglo al procedimiento acelerado. No necesitas renunciar a tu primer pasaporte. Sierra La ciudadanía de Leone permite viajar sin visado a 68 países y servicios bancarios.

Sierra Leona es miembro de varias organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO) y el Commonwealth de las Naciones Unidas.

La ciudadanía de este país le permitirá disfrutar de todos los beneficios y oportunidades para los negocios en los países africanos civilizados.