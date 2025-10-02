Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Babusnica Municipality
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Babusnica Municipality, Serbia

De inversiones Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
DEVELOPMENT PROJECT en Crvena Jabuka, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbia
Área 150 000 m²
Introducción de un proyecto de desarrollo.Una planta solar de 10 MW. Se ha concertado un acu…
$1,82M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir