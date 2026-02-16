  1. Realting.com
  2. Santo Tomé y Príncipe
  3. Programas de inmigración
  4. Nacionalidad en Santo Tomé y Príncipe

Nacionalidad en Santo Tomé y Príncipe

Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe
Plazo de obtención: de 2 meses
Costos: de
$95,000
;
Nacionalidad en Santo Tomé y Príncipe
Nacionalidad
Dejar una solicitud

Sobre el Programa de Inmigración

✔️ Segunda ciudadanía por inversión para toda la familia! (contribución no reembolsable al Fondo Nacional de Transformación de Santo Tomé y Príncipe de 90.000 dólares):

  • Un nuevo programa de agosto de 2025 del estado de Santo Tomé y Príncipe de la isla africana está disponible para los ciudadanos de Rusia y la República de Belarús

  • Procesamiento acelerado de aplicaciones - sólo 2 meses!

  • No se requieren aptitudes para la residencia y el idioma

  • Posibilidad de incluir en un cónyuge de solicitud, niños menores de 30 años y padres mayores de 55 años (paquete familiar hasta 4 personas 95.000 dólares, cada familiar posterior +5.000 dólares)

  • Socio reconocido en el matrimonio civil, hijos de ex cónyuges

  • Presentación remota de documentos

  • Acceso sin visado a 69 países incluyendo Hong Kong, Singapur, Panamá, UAE

  • Privilegios en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), incluyendo condiciones de vida y trabajo más fáciles en Portugal y Brasil

  • Proceso de pasaporte simple y transparente con un socio autorizado, confidencial y seguro

  • Su herramienta para la planificación personal, familiar e internacional a largo plazo

Cada solicitud se considera individualmente, teniendo en cuenta sus objetivos, estado actual y planes futuros.

💳 Costo del servicio:

  • cuota de presentación $5,000

  • Apoyo jurídico - con arreglo al contrato individualmente

  • notario, apostille, traducciones - sobre el hecho de los servicios

❓ Cómo conseguir el servicio:

  • Escribe tu pregunta y deja el contacto para watsapp (no llames!) para determinar tu situación primero.

  • consulta directa en línea con el proveedor de servicios autorizado, información completa sobre todos los aspectos, teniendo en cuenta sus condiciones específicas y planes futuros

  • Su decisión de comprar el servicio, la conclusión del contrato y el pago

  • preparación y presentación de documentos sobre una base llave en mano, apoyo completo

  • 🔔 Usted y su familia son titulares de pasaportes de Santo Tomé y Príncipe para sus propósitos internacionales.

¡Esperamos sus apelaciones!

Margarita Denisova, corredor de bienes raíces extranjeros VRC

Ventajas
Plazo de obtención
Plazo de obtención
de 2 meses
Costos
Costos
de
$95,000
Está viendo
Nacionalidad en Santo Tomé y Príncipe
Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé y Príncipe
de
$95,000
Pregunte lo que quiera
Presentar su solicitud a un asesor de inmigración
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Volver a Dejar una solicitud
Otros programas de inmigración
Nacionalidad
Saint Kitts & Nevis Citizenship
Saint Kitts & Nevis Citizenship
San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves
de
$250,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 4 meses
. .  :  ⁇ ⁇ ⁇ $100 000 . ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2-4. . . ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ . ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ « ⁇ ⁇ » ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ .   ⁇ ⁇ ⁇ -:  …
consultor de inmigración
Luxe Real Estate
Dejar una solicitud