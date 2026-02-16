Nacionalidad en Santo Tomé y Príncipe

Sobre el Programa de Inmigración

✔️ Segunda ciudadanía por inversión para toda la familia! (contribución no reembolsable al Fondo Nacional de Transformación de Santo Tomé y Príncipe de 90.000 dólares):

Un nuevo programa de agosto de 2025 del estado de Santo Tomé y Príncipe de la isla africana está disponible para los ciudadanos de Rusia y la República de Belarús

Procesamiento acelerado de aplicaciones - sólo 2 meses!

No se requieren aptitudes para la residencia y el idioma

Posibilidad de incluir en un cónyuge de solicitud, niños menores de 30 años y padres mayores de 55 años (paquete familiar hasta 4 personas 95.000 dólares, cada familiar posterior +5.000 dólares)

Socio reconocido en el matrimonio civil, hijos de ex cónyuges

Presentación remota de documentos

Acceso sin visado a 69 países incluyendo Hong Kong, Singapur, Panamá, UAE

Privilegios en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), incluyendo condiciones de vida y trabajo más fáciles en Portugal y Brasil

Proceso de pasaporte simple y transparente con un socio autorizado, confidencial y seguro

Su herramienta para la planificación personal, familiar e internacional a largo plazo

Cada solicitud se considera individualmente, teniendo en cuenta sus objetivos, estado actual y planes futuros.

💳 Costo del servicio:

cuota de presentación $5,000

Apoyo jurídico - con arreglo al contrato individualmente

notario, apostille, traducciones - sobre el hecho de los servicios

❓ Cómo conseguir el servicio:

Escribe tu pregunta y deja el contacto para watsapp (no llames!) para determinar tu situación primero.

consulta directa en línea con el proveedor de servicios autorizado, información completa sobre todos los aspectos, teniendo en cuenta sus condiciones específicas y planes futuros

Su decisión de comprar el servicio, la conclusión del contrato y el pago

preparación y presentación de documentos sobre una base llave en mano, apoyo completo

🔔 Usted y su familia son titulares de pasaportes de Santo Tomé y Príncipe para sus propósitos internacionales.

¡Esperamos sus apelaciones!

Margarita Denisova, corredor de bienes raíces extranjeros VRC