Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Starobzegokajskoe selskoe poselenie
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Starobzegokajskoe selskoe poselenie, Rusia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Nóvaya Adygueya, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Nóvaya Adygueya, Rusia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Piso 9/16
¡Venta de la OWN OWNER!* New Adygea, Beregovaya str., 3, lit. 17.• soporte legal y apertura …
$6,63M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Starobzegokajskoe selskoe poselenie, Rusia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir