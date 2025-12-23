Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. San Petersburgo
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en San Petersburgo, Rusia

1 propiedad total found
Hotel 30 m² en San Petersburgo, Rusia
Hotel 30 m²
San Petersburgo, Rusia
Área 30 m²
Precio en demanda
