Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Pavlovski Posad
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Pavlovski Posad, Rusia

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 7 000 m² en Pavlovski Posad, Rusia
Almacén 7 000 m²
Pavlovski Posad, Rusia
Área 7 000 m²
Piso 4
ID: w10817 Espacio de almacén sin calefacción de 8000 m2 en el 3er piso se ofrece para alqui…
$13,418
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir