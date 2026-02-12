Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Pargolovo
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Pargolovo, Rusia

Propiedad comercial 44 m² en Pargolovo, Rusia
Propiedad comercial 44 m²
Pargolovo, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/25
Una premisa no residencial de 44 metros cuadrados en el primer piso de una nueva casa se alq…
$778
por mes
