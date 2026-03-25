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Almacenes en venta en Mytishchi, Rusia

bienes raíces comerciales
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Almacén 10 000 m² en Mytishchi, Rusia
Almacén 10 000 m²
Mytishchi, Rusia
Área 10 000 m²
Piso 1
Una clase C almacén frío se ofrece para alquiler. Región de Moscú, g Mytishchi, Ugolnaya str…
$99,381
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