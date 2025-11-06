Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Moscú, Rusia

3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails"
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails"
Moscú, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 22/32
A 3-room apartment with an exclusive renovation is offered in one of the best residential co…
$2,545
por mes
Apartamento 1 habitacion
Apartamento 1 habitacion
Moscú, Rusia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Vidnaya apartments with   1st bedroom in   premium complex « Poklonnaya, 9 ». Apartments wit…
$3,959
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Apartment with   2 bedrooms with an area of ​​150 m ² Located on   3rd floor in   Club House…
$5,475
por mes
Apartamento 1 habitacion
Apartamento 1 habitacion
Moscú, Rusia
Dormitorios 1
Área 62 m²
Piso 10/1
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​65 m ² in   Neva Towers complex on   11…
$2,828
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   Complex « Vorobyovs Moun…
$5,091
por mes
Apartamento 3 habitaciones
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Corner apartments with   3 bedrooms in   Bogen House Deluxe Club House. Apartments with a to…
$6,787
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​110 m ² in   premium complex « garden qua…
$6,780
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Amplio apartamento de dos niveles con 2 dormitorios con una superficie total de 140 m2 en la…
$3,054
por mes
Apartamento 4 habitaciones
Apartamento 4 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 4
Área 250 m²
A spacious two -level apartment with an area of ​​250 m ² in   House on   Patriarchal ponds.…
$4,520
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 189 m²
Piso 36
Vid angular apartments in   premium skyscraper complex « city of capital » on   36th floor. …
$9,050
por mes
Apartamento 1 habitacion
Apartamento 1 habitacion
Moscú, Rusia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​70 m ² in   quarter of the business cla…
$2,262
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Cozy apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club house Deluxe Class…
$26,018
por mes
Apartamento 3 habitaciones
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​156 m ² in   club house « passionate boul…
$5,091
por mes
Apartamento 3 habitaciones
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 145 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   house « Obolensky…
$5,656
por mes
Apartamento 3 habitaciones
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 180 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​180 m ² in   Deluxe Complex « …
$3,676
por mes
Apartamento 5 habitaciones
Apartamento 5 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 5
Área 400 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms with a total area of ​​500 m ² in   complex « Pokrovs…
$6,787
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 230 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms in   Deluxe Clause Complex « New Ostozhenka » In   Ha…
$6,787
por mes
Apartamento 3 habitaciones
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 350 m²
Piso 21
two -level penthaus with an area of ​​350 m ² in   complex « quarter 38a » on   21 floor. Th…
$11,312
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 164 m²
Apartamento con 2 dormitorios con una superficie total de 164 m2 en el complejo premium "Res…
$7,353
por mes
Apartamento 1 habitacion
Apartamento 1 habitacion
Moscú, Rusia
Dormitorios 1
Área 51 m²
designer apartments with an area of ​​51 m ² in   premium premium Prime Park on   28th floor…
$3,959
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club complex « Agalarov …
$5,085
por mes
Apartamento 4 habitaciones
Apartamento 4 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 4
Área 232 m²
Two-level apartment with   4 bedrooms with a total area of ​​232 m ² in   premium complex « …
$7,353
por mes
Apartamento 4 habitaciones
Apartamento 4 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 4
Área 270 m²
Piso 10
A spacious apartment with   4 bedrooms with a total area of ​​270 m ² in   house « Bolshoi T…
$7,353
por mes
Apartamento 3 habitaciones
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Piso 3
A spacious apartment with   3 bedrooms and   terrace in   a complex on   New Arbat. Apartmen…
$6,222
por mes
Apartamento 5 habitaciones
Apartamento 5 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 5
Área 305 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms in   Premium Club House « Roman House ». Apartment wi…
$9,050
por mes
Apartamento 3 habitaciones
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 283 m²
two -level penthouse in   quiet lane at   Pokrovsky Boulevard Kursk, 10 minutes 1 200 …
$13,559
por mes
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 4
Área 384 m²
two -level penthouse in   a complex of low -rise houses « fantasies ». Apartment with   4 be…
$12,443
por mes
Apartamento 3 habitaciones
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Apartment with   panoramic windows and   design repair in   Moscow Center pipe, 2 minutes…
$4,407
por mes
Apartamento 3 habitaciones
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​180 m ² in   complex « Russian modern » o…
$4,525
por mes
Apartamento 2 habitaciones
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​100 m ² in   complex « house on   Mos…
$3,394
por mes
