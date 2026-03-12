Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Almacenes en venta en Mendeleyevo, Rusia

1 propiedad total found
Almacén 7 020 m² en Mendeleyevo, Rusia
Almacén 7 020 m²
Mendeleyevo, Rusia
Área 7 020 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece una instalación de producción climatizada para alquilar. Región de Moscú…
$112,136
