Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Mamonovo
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Mamonovo, Rusia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Mamonovo, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Mamonovo, Rusia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/5
Vendo un amplio apartamento de 65 metros cuadrados en una casa de ladrillos en el segundo pi…
$70,354
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir