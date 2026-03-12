Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Liúbertsy
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Liúbertsy, Rusia

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 9 500 m² en Liúbertsy, Rusia
Almacén 9 500 m²
Liúbertsy, Rusia
Área 9 500 m²
Piso 1
Se ofrece un complejo de producción y almacén para la venta. La superficie total de los edif…
$10,22M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir