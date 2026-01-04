Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Lyuberetsky District
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Lyuberetsky District, Rusia

Liúbertsy
5
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ostrovtsy, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Ostrovtsy, Rusia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 17/17
Vendió urgentemente un hermoso apartamento con vistas panormicas del único propietario!🚌 Exc…
$130,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wonderport
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lyuberetsky District, Rusia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir