Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Losino-Petrovsky
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Losino Petrovsky, Rusia

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 7 392 m² en Losino Petrovsky, Rusia
Almacén 7 392 m²
Losino Petrovsky, Rusia
Área 7 392 m²
Piso 1
Las instalaciones de producción se encuentran en los pisos 1 y 2 de un edificio separado. ho…
$99,182
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir