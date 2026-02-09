Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Krasnoselskoe selskoe poselenie
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Krasnoselskoe selskoe poselenie, Rusia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Krasnoselskoe selskoe poselenie, Rusia
Casa 5 habitaciones
Krasnoselskoe selskoe poselenie, Rusia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1/2
Ofrecido para la venta dacha, una parcela de 10 acres con un edificio residencial de 2 plant…
$154,923
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Krasnoselskoe selskoe poselenie, Rusia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir