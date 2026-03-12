Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Khotkovo
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Khotkovo, Rusia

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 5 800 m² en Khotkovo, Rusia
Almacén 5 800 m²
Khotkovo, Rusia
Área 5 800 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Sergiev Posad, Khotkov…
$88,942
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir