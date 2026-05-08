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Almacenes en venta en Óblast de Kaliningrado, Rusia

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Almacén 1 282 m² en Kaliningrad, Rusia
Almacén 1 282 m²
Kaliningrad, Rusia
Área 1 282 m²
Almacén en renovación, con área de carga y descarga para camiones. Altura de techo de 2.6 a …
$1,32M
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