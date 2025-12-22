Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. municipalnyj okrug Istra
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en municipalnyj okrug Istra, Rusia

Casa de campo Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Casa de campo 3 habitaciones
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Habitaciones 3
Área 92 m²
Número de plantas 1
El desarrollador IZHS vende en el sitio en un contrato para la construcción de una casa de C…
$89,656
Dejar una solicitud
Casa de campo en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Casa de campo
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 127 m²
Las casas de campo como tipo de inversión son especialmente populares entre los residentes d…
$133,216
Dejar una solicitud
Casa de campo en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Casa de campo
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 160 m²
« Princess Lake » — The cottage village, on the territory of which 1,036 stone mansions, lux…
$569,452
Dejar una solicitud
OneOne
Casa de campo en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Casa de campo
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 335 m²
« Onegino » – A cottage village with plots with an area of ​​25 acres and residences up to 7…
$1,31M
Dejar una solicitud
Casa de campo en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Casa de campo
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 270 m²
Millennium Park & ​​Mdash; The elite cottage village of class De Luxe in the Istra district.…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en municipalnyj okrug Istra, Rusia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir