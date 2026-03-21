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Almacenes en venta en Dmitrovsky District, Rusia

bienes raíces comerciales
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48 propiedades total found
Almacén 38 000 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 38 000 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 38 000 m²
Piso 1
Se ofrece un terreno de 3.8 hectáreas a la venta. Ubicación: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. ID: w11886
$1,61M
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Almacén 3 550 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 3 550 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 3 550 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, Dmitrov, Bely Localida…
$49,449
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Almacén 3 965 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 3 965 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 3 965 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, Rive…
$5,62M
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Almacén 1 570 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 1 570 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 1 570 m²
Piso 1
Industria ligera - complejos de producción y almacén Ofrecemos para la venta de locales ais…
$2,55M
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Almacén 25 044 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 25 044 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 25 044 m²
Piso 1
Alquiler clase complejo de almacén "A". El almacén está situado en la primera línea de la c…
$310,328
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Almacén 16 489 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 16 489 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 16 489 m²
Piso 1
ID: w11947 Se ofrece un complejo de almacén separado de clase "A" para alquilar. Ubicación: …
$262,698
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Almacén 1 307 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 1 307 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 1 307 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, Rive…
$1,85M
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Almacén 6 257 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 6 257 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 6 257 m²
Piso 1
Industria ligera - complejos de producción y almacén Ofrecemos para la venta de locales ais…
$11,62M
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Almacén 5 481 m² en poselok sovhoza Ostankino, Rusia
Almacén 5 481 m²
poselok sovhoza Ostankino, Rusia
Área 5 481 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Dmitrov, el pueblo de la granja esta…
$92,496
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Almacén 4 868 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 4 868 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 4 868 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, R…
$84,769
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Almacén 28 713 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 28 713 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 28 713 m²
Piso 1
Industria ligera - complejos de producción y almacén Ofrecemos para la venta de locales ais…
$46,66M
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Almacén 870 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 870 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 870 m²
Piso 1
Venta de instalaciones de producción y almacenamiento de formato Light Industrial. Ubicación…
$1,32M
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Almacén 35 276 m² en poselok sovhoza Ostankino, Rusia
Almacén 35 276 m²
poselok sovhoza Ostankino, Rusia
Área 35 276 m²
Piso 1
Clase Un área de almacén se ofrece para alquiler. La superficie total es de 35.276 m2. De el…
$595,312
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Almacén 3 019 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 3 019 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 3 019 m²
Piso 1
Industria ligera - complejos de producción y almacén Ofrecemos para la venta de locales ais…
$5,61M
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Almacén 100 000 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 100 000 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Se ofrece un terreno de 11.1 hectáreas a la venta. Ubicación: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. ID: w11883
$4,72M
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Almacén 36 824 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 36 824 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 36 824 m²
Piso 1
ID: w11949 Clase "A" complejo de almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: Región de Moscú…
$586,670
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Almacén 55 000 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 55 000 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 55 000 m²
Piso 1
Se ofrece un terreno de 5,5 hectáreas a la venta. Ubicación: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. ID: w11887
$2,34M
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Almacén 72 000 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 72 000 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 72 000 m²
Piso 1
Una clase C zona abierta se ofrece para alquilar. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Zarame…
$50,146
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Almacén 1 570 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 1 570 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 1 570 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, R…
$27,343
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Almacén 965 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 965 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 965 m²
Piso 1
Industria ligera - complejos de producción y almacén Ofrecemos para la venta de locales ais…
$1,57M
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Almacén 820 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 820 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 820 m²
Piso 1
Industria ligera - complejos de producción y almacén Ofrecemos para la venta de locales ais…
$1,33M
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Almacén 24 661 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 24 661 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 24 661 m²
Piso 1
Alquiler clase complejo de almacén "A". El almacén está situado en la primera línea de la c…
$305,583
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Almacén 72 000 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 72 000 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 72 000 m²
Piso 1
Una clase C área abierta se ofrece a la venta. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Zaramenye…
$4,18M
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Almacén 15 767 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 15 767 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 15 767 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, R…
$274,537
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Almacén 15 767 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 15 767 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 15 767 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, Rive…
$25,62M
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Almacén 100 000 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 100 000 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Se ofrece un terreno de 22,9 hectáreas a la venta. Ubicación: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. ID: w11884
$9,73M
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Almacén 6 502 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 6 502 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 6 502 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, R…
$113,214
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Almacén 80 000 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 80 000 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 80 000 m²
Piso 1
Se ofrece una parcela de 8 hectáreas a la venta. Ubicación: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. ID: w11889
$3,40M
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Almacén 95 000 m² en Dmitrovsky District, Rusia
Almacén 95 000 m²
Dmitrovsky District, Rusia
Área 95 000 m²
Piso 1
Se ofrece un terreno de 9,5 hectáreas a la venta. Ubicación: MO, Dmitrov, S. Bely Rast. ID: w11885
$4,04M
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Almacén 820 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 820 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 820 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, R…
$14,276
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