Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Distrito federal Central, Rusia

Moscú
41
42 propiedades total found
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails" en Moscú, Rusia
3-room apartment for rent. 76 m2 in the residential complex "Scarlet Sails"
Moscú, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 22/32
A 3-room apartment with an exclusive renovation is offered in one of the best residential co…
$2,545
Apartamento 5 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 5 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 5
Área 400 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms with a total area of ​​500 m ² in   complex « Pokrovs…
$6,787
Apartamento 4 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 4 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 4
Área 183 m²
A spacious apartment with an area of ​​183 m ² with   fireplace in   house « Bryusov Lane, 6…
$5,091
Apartamento 1 habitacion en Moscú, Rusia
Apartamento 1 habitacion
Moscú, Rusia
Dormitorios 1
Área 62 m²
Piso 10/1
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​65 m ² in   Neva Towers complex on   11…
$2,828
Apartamento 2 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Apartment with   2 bedrooms with an area of ​​150 m ² Located on   3rd floor in   Club House…
$5,475
Apartamento 2 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club complex « Agalarov …
$5,085
Apartamento 3 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 283 m²
two -level penthouse in   quiet lane at   Pokrovsky Boulevard Kursk, 10 minutes 1 200 …
$13,559
Apartamento 2 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 140 m²
Amplio apartamento de dos niveles con 2 dormitorios con una superficie total de 140 m2 en la…
$3,054
Apartamento 3 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 350 m²
Piso 21
two -level penthaus with an area of ​​350 m ² in   complex « quarter 38a » on   21 floor. Th…
$11,312
Apartamento 4 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 4 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 4
Área 250 m²
A spacious two -level apartment with an area of ​​250 m ² in   House on   Patriarchal ponds.…
$4,520
Apartamento 6 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 6 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 6
Área 500 m²
Vid apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​500 m ² in   premium residential comp…
$16,949
Apartamento 3 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 224 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​224 m ² in   club house « 3rd …
$5,430
Apartamento 2 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 120 m²
Piso 11
Cozy apartment with an area of ​​120 m ² in   a business class complex « Elsinor » on   11th…
$2,260
Apartamento 1 habitacion en Moscú, Rusia
Apartamento 1 habitacion
Moscú, Rusia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Vidnaya apartments with   1st bedroom in   premium complex « Poklonnaya, 9 ». Apartments wit…
$3,959
Apartamento 4 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 4 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 4
Área 270 m²
Piso 10
A spacious apartment with   4 bedrooms with a total area of ​​270 m ² in   house « Bolshoi T…
$7,353
Apartamento 5 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 5 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 5
Área 305 m²
A spacious apartment with   5 bedrooms in   Premium Club House « Roman House ». Apartment wi…
$9,050
Apartamento 3 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 198 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​198 m ² in   Complex « Eropopinsky, 16 » …
$10,181
Apartamento 1 habitacion en Moscú, Rusia
Apartamento 1 habitacion
Moscú, Rusia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Apartments with   1st bedroom with a total area of ​​70 m ² in   quarter of the business cla…
$2,262
Apartamento 3 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Corner apartments with   3 bedrooms in   Bogen House Deluxe Club House. Apartments with a to…
$6,787
Apartamento 2 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Corner apartments with   2 bedrooms with a total area of ​​95 m ² In   Neva Towers premium s…
$4,412
Apartamento 3 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​156 m ² in   club house « passionate boul…
$5,091
Apartamento 3 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Piso 3
A spacious apartment with   3 bedrooms and   terrace in   a complex on   New Arbat. Apartmen…
$6,222
Apartamento 2 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 145 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   Complex « Vorobyovs Moun…
$5,091
Apartamento 2 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Cozy apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​150 m ² in   club house Deluxe Class…
$26,018
Apartamento 2 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​110 m ² in   premium complex « garden qua…
$6,780
Apartamento 3 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 145 m²
A spacious apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​145 m ² in   house « Obolensky…
$5,656
Apartamento 3 habitaciones en Odincovskij gorodskoj okrug, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Odincovskij gorodskoj okrug, Rusia
Dormitorios 3
Área 220 m²
spacious and   bright apartment with   3 bedrooms with a total area of ​​220 m ² in   premiu…
$3,955
Apartamento 2 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Vid apartment with   2 bedrooms with a total area of ​​100 m ² in   complex « house on   Mos…
$3,394
Apartamento 4 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 4 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 4
Área 160 m²
species penthouse with an area of ​​160 m ² with   own terrace in   club house « Filippovsky…
$8,475
Apartamento 3 habitaciones en Moscú, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Moscú, Rusia
Dormitorios 3
Área 210 m²
A spacious apartment with an area of ​​210 m ² in   house next to   patriarchal ponds. The l…
$5,656
