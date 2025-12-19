Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Distrito federal Central
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Distrito federal Central, Rusia

Moscú
647
Kommunarka
1952
Troitsk
591
Óblast de Moscú
366
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ostrovtsy, Rusia
Apartamento 3 habitaciones
Ostrovtsy, Rusia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 17/17
Vendió urgentemente un hermoso apartamento con vistas panormicas del único propietario!🚌 Exc…
$130,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wonderport
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Distrito federal Central

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Distrito federal Central, Rusia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir