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Apart hotel Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Bucarest, Rumanía
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ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Rumanía
  • Ciudad
    Bucarest
  • Metro
    Izvor (~ 800 m)
  • Metro
    Piaţa Romană (~ 900 m)
  • Metro
    Universitate (~ 600 m)

Sobre el complejo

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Ingresos garantizados para el período de construcción!
Inversión en una habitación de hotel en Bucarest: Wyndham Garden cerca del aeropuerto Henri Coandă

¿Está buscando una opción de inversión inmobiliaria confiable con un ingreso proyectado?

Una habitación de hotel en Wyndham Garden (Bucarest) es una solución para aquellos que quieren obtener rentabilidad y disfrutar de los privilegios del propietario. El Hotel 4* se encuentra a solo 150 metros del aeropuerto internacional Henri Coandă, que garantiza una demanda estable: el tráfico de pasajeros en el aeropuerto supera 17 millones de personas al año. Al centro de Bucarest - 20-25 minutos en coche.

Fondo de habitación: Standard y Suite

El hotel dispone de 276 habitaciones de dos categorías:

  • Estándar (25 m2, hasta 2 personas) - 204 habitaciones.
  • Suite (30 m2, hasta 4 personas) - 72 habitaciones.

Cada habitación está diseñada con un énfasis en comodidad y funcionalidad:

  • Aislamiento profesional de sonido (nivel de absorción de ruido 25-30 dB)
  • Decoración moderna y muebles ergonómicos
  • TV inteligente, aire acondicionado, zona de trabajo
  • Wi-Fi de alta velocidad

El confort acústico se logra gracias a ventanas de varias capas con película de absorción de ruido, paredes con un coeficiente de absorción de sonido y materiales aislantes de vibraciones - el ruido externo no es audible en las habitaciones incluso durante horas de carga máxima del aeropuerto.

Compra de opciones y rentabilidad

Estándar:

  • Número completo: 200,000 € → con precio de pago 100% 194,000 € (descuento 3%, ahorro 6.000 €).
  • 1/2 habitaciones: 100.000 € (50% inmediatamente, 50% después de un año).
  • 1/4 habitación: 47.000 € (100% de pago).

Suite:

  • Número completo: 240.000 € → con precio de pago 100% 215.000 € (descuento 10%, ahorro 25.000 €).
  • 1/2 habitaciones: 120.000 € (50% inmediatamente, 50% después de un año).
  • 1/4 habitación: 60.000 € (100% de pago).

Disponibilidad:

  • 35% - pago inicial;
  • 55% - pagos mensuales iguales;
  • 10% cuando reciba sus llaves.

Aprovechabilidad garantizada para el período de construcción:

  • Estándar - 6% anual;
  • Suite - 7% anual.

El interés se cobra por la cantidad pagada durante los primeros 6 meses.

Descuentos y privilegios adicionales

  • Con el pago 100% completo de la habitación completa - descuento 3%
  • Al comprar 2 habitaciones completas – un 2% adicional
  • Al comprar 3 habitaciones completas – un 3% adicional

Privilegios para los propietarios:

  • Habitación completa - 14 días libres de estadía de hotel por año.
  • 1/2 habitaciones – 7 días libres por año (independientemente de la categoría).
  • 1/4 habitación - no se ofrecen privilegios de alojamiento gratuitos.

Infraestructura y características del proyecto

El hotel consta de dos edificios:

  • Edificio A (3 plantas) - SOLD OUT
  • Edificio B (2 plantas)
  • Superficie total: 13.570 m2

En el territorio:

  • vestíbulo y recepción 24 horas;
  • Restaurante y cafetería;
  • SPA-zona y gimnasio;
  • 4 salas de reuniones, sala de conferencias;
  • 2 habitaciones infantiles;
  • 105 plazas de aparcamiento.
  • Ventajas de ubicación y perspectivas
  • 150 metros a las terminales del aeropuerto - máxima proximidad al tráfico de pasajeros.
  • Fácil acceso a los distritos de negocios de Bucarest.
  • En las inmediaciones hay grandes infraestructuras e intercambios de transporte.

Gestión internacional de la marca hotelera: cumplimiento de las normas globales de red.

La fecha de entrega del objeto es Julio 2027.

Wyndham Garden - Rumania Silencio Bucarest

El formato es óptimo para varios escenarios:

  • Pasajeros de tránsito y viajeros
  • Viajes empresariales y grupos corporativos
  • Viajes familiares
  • Residencia a corto y largo plazo

Debido a la ubicación cerca del aeropuerto y la infraestructura desarrollada, la demanda de alojamiento sigue siendo alta durante todo el año, lo que crea una carga estable y rentabilidad para los propietarios.

Si usted está considerando invertir en propiedades hoteleras en Rumania, Wyndham Garden en Bucarest ofrece una combinación de rentabilidad, descuentos, tarifas y privilegios reales para los propietarios – confiando en un flujo de pasajeros estable y una marca reconocible.

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Bucarest, Rumanía
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