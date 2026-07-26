Apart hotel Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Ingresos garantizados para el período de construcción!
Inversión en una habitación de hotel en Bucarest: Wyndham Garden cerca del aeropuerto Henri Coandă
¿Está buscando una opción de inversión inmobiliaria confiable con un ingreso proyectado?
Una habitación de hotel en Wyndham Garden (Bucarest) es una solución para aquellos que quieren obtener rentabilidad y disfrutar de los privilegios del propietario. El Hotel 4* se encuentra a solo 150 metros del aeropuerto internacional Henri Coandă, que garantiza una demanda estable: el tráfico de pasajeros en el aeropuerto supera 17 millones de personas al año. Al centro de Bucarest - 20-25 minutos en coche.
Fondo de habitación: Standard y Suite
El hotel dispone de 276 habitaciones de dos categorías:
Cada habitación está diseñada con un énfasis en comodidad y funcionalidad:
El confort acústico se logra gracias a ventanas de varias capas con película de absorción de ruido, paredes con un coeficiente de absorción de sonido y materiales aislantes de vibraciones - el ruido externo no es audible en las habitaciones incluso durante horas de carga máxima del aeropuerto.
Compra de opciones y rentabilidad
Estándar:
Suite:
Disponibilidad:
Aprovechabilidad garantizada para el período de construcción:
El interés se cobra por la cantidad pagada durante los primeros 6 meses.
Descuentos y privilegios adicionales
Privilegios para los propietarios:
Infraestructura y características del proyecto
El hotel consta de dos edificios:
En el territorio:
Gestión internacional de la marca hotelera: cumplimiento de las normas globales de red.
La fecha de entrega del objeto es Julio 2027.
Wyndham Garden - Rumania Silencio Bucarest
El formato es óptimo para varios escenarios:
Debido a la ubicación cerca del aeropuerto y la infraestructura desarrollada, la demanda de alojamiento sigue siendo alta durante todo el año, lo que crea una carga estable y rentabilidad para los propietarios.
Si usted está considerando invertir en propiedades hoteleras en Rumania, Wyndham Garden en Bucarest ofrece una combinación de rentabilidad, descuentos, tarifas y privilegios reales para los propietarios – confiando en un flujo de pasajeros estable y una marca reconocible.