Arrendamiento a largo plazo estudios en Breslavia, Polonia

5 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Breslavia, Polonia
Estudio 1 habitación
Breslavia, Polonia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
La propiedad se encuentra en el centro de Wroclaw, cerca de numerosos restaurantes, cafés y …
$1,277
por mes
Estudio 1 habitación en Breslavia, Polonia
Estudio 1 habitación
Breslavia, Polonia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 15 m²
La propiedad se encuentra en el centro de Wroclaw, cerca de numerosos restaurantes, cafés y …
$1,196
por mes
Estudio en Breslavia, Polonia
Estudio
Breslavia, Polonia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 9
¡No te pierdas esta oportunidad única! Muévete en uno de los últimos pisos disponibles en un…
$490
por mes
Estudio en Breslavia, Polonia
Estudio
Breslavia, Polonia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 9
Don't miss out on this unique opportunity! Move into one of the last available flats in a pr…
$650
por mes
Estudio en Breslavia, Polonia
Estudio
Breslavia, Polonia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 5
¡No te pierdas esta oportunidad única! Muévete en uno de los últimos pisos disponibles en un…
$575
por mes
