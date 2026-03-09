Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Warsaw West County
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Warsaw West County, Polonia

4 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Kepa Kielpinska, Polonia
Dúplex 6 habitaciones
Kepa Kielpinska, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
PROYECTO DE COSY - La única de su mente - por el lago Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa Street…
$379,404
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Wieruchow, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Wieruchow, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 2
HouseLa casa es de cuatro habitaciones. La planta baja es un salón con baño y garaje. El sal…
$271,203
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Blonie, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Blonie, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Bieniewice, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Bieniewice, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Warsaw West County, Polonia

