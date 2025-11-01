Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Swarzedz, Polonia

5 propiedades total found
Casa en Gruszczyn, Polonia
Casa
Gruszczyn, Polonia
Área 145 m²
Casa moderna en una zona tranquila – Gruszczyn
$343,806
Casa en Gortatowo, Polonia
Casa
Gortatowo, Polonia
Área 84 m²
Gortatowo – 5 casas con jardines, listas para vivir Apartamento en bloque para espacio, jard…
$181,421
Casa en Gortatowo, Polonia
Casa
Gortatowo, Polonia
Área 96 m²
Venta casa moderna – alto nivel de acabado Silencio Gortatowo, sin PCC
$187,116
Monte OnlineMonte Online
Casa en Swarzedz, Polonia
Casa
Swarzedz, Polonia
Área 567 m²
$406,502
Casa en Bogucin, Polonia
Casa
Bogucin, Polonia
Área 150 m²
Venta de una casa espaciosa y funcional en el edificio gemelo, situado en Bogucina, un prest…
$243,793
