Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Voivodato de Subcarpacia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Propiedad cerca del lago

Casas del lago en Venta en Voivodato de Subcarpacia, Polonia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 10 habitaciones en Raclawice, Polonia
Casa 10 habitaciones
Raclawice, Polonia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 534 m²
Número de plantas 1
Imagínese que usted es transportado de vuelta en el tiempo a la vuelta de los siglos XIX y X…
$2,10M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Voivodato de Subcarpacia, Polonia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir