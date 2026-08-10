Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Radzymin
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Radzymin, Polonia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 7 habitaciones en Radzymin, Polonia
Apartamento 7 habitaciones
Radzymin, Polonia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1/2
Descripción del inmueble Venta: un excepcional apartamento de dos niveles situado en la call…
$407,285
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
OKEASK
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir