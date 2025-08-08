Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios en venta en Poznan, Polonia

2 propiedades total found
Estudio 2 habitaciones en Poznan, Polonia
Estudio 2 habitaciones
Poznan, Polonia
Habitaciones 2
Área 29 m²
Estreno de la Oferta el Día Abierto 10 Julio (Jueves) 17-18. Se aplican registros anteriores…
$155,156
Estudio 1 habitación en Poznan, Polonia
Estudio 1 habitación
Poznan, Polonia
Habitaciones 1
Área 41 m²
Estudio 41 m2 con vistas al parque en el mercado Stary Browar Off hasta 23.06.2025
$152,429
