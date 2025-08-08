Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Poznan
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Propiedad comercial

Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Poznan, Polonia

Propiedad comercial Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 377 m² en Poznan, Polonia
Tienda 377 m²
Poznan, Polonia
Área 377 m²
Espacio de almacenamiento atractivo para alquilar
$2,776
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Propiedad comercial 50 m² en Poznan, Polonia
Propiedad comercial 50 m²
Poznan, Polonia
Habitaciones 2
Área 50 m²
* English version below * Foreigner and pet friendly * English speeaking owner *
$654
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Ir