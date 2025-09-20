Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en Piaseczno County, Polonia

Dúplex 5 habitaciones en Bielawa, Polonia
Dúplex 5 habitaciones
Bielawa, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
🏡Semi-Detached Casa 178.69 m2 Cerca de Varsovia – Bielawa en estado de concha – entrar y com…
$506,213
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Gloskow, Polonia
Dúplex 5 habitaciones
Gloskow, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Una nueva casa acaba de construir y acaba de terminar en Varsovia. Tiene cinco habitaciones …
$317,766
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Katy, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Katy, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 2
HOUSE FOR SALE on a plot of 310m2 (full ownership of the plot - not a share in the plot!) - …
$195,840
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Lesznowola, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Lesznowola, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Número de plantas 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$236,533
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Bobrowiec, Polonia
Dúplex 5 habitaciones
Bobrowiec, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Last House in this Project! Estate of terraced houses. The houses comprise three storeys.…
$254,083
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Stefanowo, Polonia
Dúplex 5 habitaciones
Stefanowo, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
¡Construcción en Progresión!Bienvenido - una nueva finca de casas de dos dormitorios en vent…
$196,517
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Lesznowola, Polonia
Dúplex 5 habitaciones
Lesznowola, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 101 m²
Número de plantas 2
NEW ESTATE OF TERRACED AND SEMI-DETACHED HOUSES NEAR WARSAW. THE INTERESTING ARCHITECTURE AN…
$224,654
Dejar una solicitud
Dúplex 5 habitaciones en Mysiadlo, Polonia
Dúplex 5 habitaciones
Mysiadlo, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Número de plantas 2
La casa propuesta es dos almacenes. En la planta baja tenemos un salón de más de 40m2, una z…
$345,997
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Piaseczno County, Polonia

