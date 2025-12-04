Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Áticos con garaje en Venta Polonia

1 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Ático Ático 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 30/54
Złota 44 is a new icon of Warsaw ! The tallest apartment building in Europe. I am pleased…
$2,45M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Polonia

