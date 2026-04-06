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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Otwock, Polonia

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Propiedad comercial 45 m² en Otwock, Polonia
Propiedad comercial 45 m²
Otwock, Polonia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/5
``html Alquiler, local de negocios, 2 habitaciones, 45 m2, Otwock, Galeria Górna. Ofrecemos…
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Propiedad comercial 47 m² en Otwock, Polonia
Propiedad comercial 47 m²
Otwock, Polonia
Habitaciones 2
Área 47 m²
Número de plantas 5
Alquiler, propiedad de negocios, 46.9 m2, Otwock, str. Górna 6. Ofrecemos un espacio de ser…
$545
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