Casas en Venta en Ostrow Wielkopolski, Polonia

1 propiedad total found
Casa en Ostrow Wielkopolski, Polonia
Casa
Ostrow Wielkopolski, Polonia
Área 114 m²
Oferta en preparación. Casa en parcela hermosamente amueblada, garaje en piedra, 6 habitacio…
$191,125
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Українська
