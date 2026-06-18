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Apartamentos en venta en Miedzyrzec Podlaski, Polonia

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Apartamento 3 habitaciones en Miedzyrzec Podlaski, Polonia
Apartamento 3 habitaciones
Miedzyrzec Podlaski, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 4
Estamos ofreciendo a la venta un piso cooperativo de 57,31 m2 en un bloque de pisos, incluye…
$87,691
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