  2. Polonia
  3. Voivodato de Pequeña Polonia
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Voivodato de Pequeña Polonia, Polonia

4 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en gmina Mogilany, Polonia
Dúplex 5 habitaciones
gmina Mogilany, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 2
Una casa con un nivel más alto de construcción. Listo para ocupación, con la opción de acaba…
$361,690
Dúplex 4 habitaciones en Cracovia, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Cracovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 2
New House " TurnkeyLa casa propuesta es un espacio abierto en la planta baja. Una gran sala …
$524,756
Dúplex 4 habitaciones en Cracovia, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Cracovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Número de plantas 2
New House & Turnkey The proposed houses are an open space on the ground floor. A large li…
$523,600
Dúplex 4 habitaciones en Cholerzyn, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Cholerzyn, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 2
1. DESCRIPCIÓN DE LA CASALas casas están situadas a unos 200 metros del lago en Cholerzyn, u…
$198,155
Parámetros de las propiedades en Voivodato de Pequeña Polonia, Polonia

