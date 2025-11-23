Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Estudios en venta en Cracovia, Polonia

2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Cracovia, Polonia
Estudio 1 habitación
Cracovia, Polonia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
LOCATION: We present a studio apartment for rent on Twardowskiego Street in Kraków – near…
$602
Estudio 2 habitaciones en Cracovia, Polonia
Estudio 2 habitaciones
Cracovia, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 4
APARTAMENTO DE DOS HABITACIONES EN UN EDIFICIO ELEGANTE Y RENOVADO en el centro de Cracovia.…
$216,199
