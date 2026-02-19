Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en Cracovia, Polonia

Dúplex 4 habitaciones en Cracovia, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Cracovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Número de plantas 2
New House " TurnkeyLas casas propuestas son un espacio abierto en la planta baja. Una gran s…
$622,851
Dúplex 4 habitaciones en Cracovia, Polonia
Dúplex 4 habitaciones
Cracovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 2
New House " TurnkeyLa casa propuesta es un espacio abierto en la planta baja. Una gran sala …
$524,756
Parámetros de las propiedades en Cracovia, Polonia

