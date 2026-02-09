Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Katowice
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Katowice, Polonia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Scandinavian Dream – 5th Floor, Terrace, Garage & A/C! en Katowice, Polonia
Scandinavian Dream – 5th Floor, Terrace, Garage & A/C!
Katowice, Polonia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 5/7
Olvídate de interiores aburridos como hoteles. Este apartamento de 5a planta tiene alma, cla…
$916
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir