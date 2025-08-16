Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Jaworzno
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Jaworzno, Polonia

1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Jaworzno, Polonia
Casa 5 habitaciones
Jaworzno, Polonia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
EN VENTA: Casa de alto estándar con 225 m² construidos en una parcela de 1.121 m², ubicada e…
Precio en demanda
