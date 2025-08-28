Residencia permanente en Polonia

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Al elegir vivir y operar un negocio en Polonia, es necesario decidir la forma de actividad comercial. Cualquier país tiene sus propios matices legislativos, dificultades, impuestos y pagos sociales. El empresario debe poder entender todo esto, o se verá obligado a pagar los servicios de cont…
El retorno significa el regreso de las personas de origen polaco a su país de origen y es una de las formas de obtener la ciudadanía polaca. Solo las personas que no tienen la ciudadanía polaca y quieren mudarse a Polonia de forma permanente tienen este derecho.
La Ley de Retorno ofrece est…
¡Talentos globales prepárense!
Si desea desarrollar su startup o trabajar de forma remota desde Europa, ¡el centro nómada digital de Polonia es su elección!
Creamos oportunidades y reunimos a los emprendedores y autónomos más talentosos de todo el mundo. Al centrarse en las cosas más i…